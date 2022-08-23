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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли по центру Донецка удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, есть погибшие и раненые, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"В первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. Третья атака, по уточненной информации от военных экспертов СЦКК, которые работают на месте обстрела, была осуществлена противником с применением РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой СЦКК.

Сообщается, что в результате обстрела среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что снаряд попал в здание администрации главы ДНР в Донецке.

Украина ДНР Донецк HIMARS
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