Премьер Финляндии выступила за ужесточение санкций против России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Финляндия готова еще больше ужесточить санкции в отношении России, заявила премьер-министр страны Санна Марин (Sanna Marin).

"Санкции против России быть продолжены и даже усилены", - сказала она во вторник на проходящей в Хельсинки встрече с послами республики.

Марин также отметила, что предстоящая осень в Европе будет сложной, поскольку цены на энергоносители растут. "Тем не менее, отказ от ископаемых энергоносителей России должен быть полным", - сказала премьер.

Глава правительства высказалась за усиление связей Финляндией со странами Балтии после вступления республики в НАТО.

"Членство Финляндии в НАТО сблизит отношения с Эстонией. Мы могли бы более внимательно прислушиваться к нашим друзьям в странах Балтии в последние десятилетия, когда речь заходила о нашей общей безопасности и России", - сказала премьер-министр.