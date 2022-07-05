Столтенберг заявил о старте ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО запущен, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы формально подпишем протоколы о присоединении. Это означает старт процесса ратификации", - заявил Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. Позже, 29 июня руководство НАТО приняло решение пригласить страны в состав альянса.

О завершении переговоров в Брюсселе сообщалось накануне.

Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.