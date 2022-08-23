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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Словакия после отправки Украине танков Т-72 получит от ФРГ "Леопарды"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФРГ и Словакия смогли достичь соглашения о поставках Братиславе 15 немецких танков "Леопард 2" взамен словацких Т-72, которые будут переданы Украине. Об этом сообщает во вторник Business Insider со ссылкой на источники в немецком правительстве.

О сделке официально объявят в ближайшее время. Ожидается, что первый "Леопард 2" Словакия получит позднее в этом году. В свою очередь Братислава направит Киеву 30 танков Т-72.

Business Insider напоминает, что первоначально подобный обмен бронетехникой почти что сорвался в середине июня, поскольку словацкие власти посчитали недостаточным получить 15 танков "Леопард 2" вместо 30 Т-72.

Германия Словакия Украина
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