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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Глава МИД ФРГ заявила о дефиците запасов вооружений бундесвера

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Продолжение поставок вооружений ФРГ Украине осложняется тем, что бундесвер испытывает нехватку с собственным оснащением, заявила в интервью ZDF глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Дальнейшие поставки вооружения из ФРГ будут непростым делом, сказала Бербок. Причина – недостаточное оснащение собственных войск", - передает телеканал.

"К сожалению, наше положение таково, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов", - сказала министр.

По ее словам, оборонной промышленности ФРГ пришлось производить оборудование специально для Украины. В то же время Бербок заявила о необходимости новых поставок вооружений Киеву осенью и о том, что в ближайшее время Германия передаст Украине системы ПВО Iris-T.

Кроме того, глава МИД ФРГ упомянула об ухудшении отношений Германии со странами Восточной Европы и Балтии, которое наблюдалось за последние годы. Согласно ее оценкам, одной из причин были разногласия стран по поводу проекта "Северный поток 2". В то же время, уточнила она, сложности возникли при передаче немецких вооружений странам Восточной Европы, которые взамен должны были направлять заменяемое более старое оружие Украине. Бербок добавила, что поставки тяжелых вооружений ФРГ в Восточную Европу шли "нерешительно".

Германия Украина
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