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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Итальянские политики в преддверии выборов поспорили о "потолке" цен на газ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Несколько ведущих итальянских политиков во вторник высказались в поддержку идеи введения "потолка" цен на газ, однако они по-разному оценивают, на каком уровне это нужно делать: на итальянском или же на общеевропейском.

Так, национальный секретарь левой Демократической партии Энрико Летта, чьи слова приводит издание Il Sole 24 Ore, заявил, что считает нужным принять такие меры как можно быстрее, не дожидаясь других стран ЕС.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, недавно вышедший из популистского "Движения пять звезд" и основавший собственное политическое движение, согласен, что "потолок" нужно установить как можно быстрее, однако предлагает делать это все же на уровне ЕС.

Итальянские правые заявили, что согласны только на общий для всего ЕС потолок цен. Кроме того, они избегают рассуждений о том, когда именно его следует вводить, отмечают местные СМИ.

"Цены на энергоресурсы влияют на жизнь итальянских семей. Поэтому мы выступаем за общеевропейский "потолок" цен. Также мы выступаем за развитие ядерной энергетики", - заявил один из лидеров правой партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни.

Наконец, лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которую итальянские журналисты считают главным претендентом на пост премьера по итогам сентябрьских парламентских выборов, тоже выступила за решение вопроса с ценами на газ на уровне ЕС.

Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся примерно через месяц - 25 сентября 2022 года.

Италия
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