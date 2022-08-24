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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Италия может свести к нулю потребление российского газа осенью 2024 года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Италия могла бы полностью отказаться от импорта российского газа с осени 2024 года, заявил в среду председатель совета министров страны Марио Драги.

Слова Драги приводит агентство Bloomberg. Он также заявил, что на следующем заседании Совета ЕС будет представлен план Брюсселя по установлению предельных цен на газ.

Накануне несколько ведущих итальянских политиков высказались в поддержку идеи введения "потолка" цен на газ, однако они по-разному оценивают, на каком уровне это нужно делать: на итальянском или же на общеевропейском. Так, национальный секретарь левой Демократической партии Энрико Летта заявил, что считает нужным принять такие меры как можно быстрее, не дожидаясь других стран ЕС.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, недавно вышедший из популистского "Движения пять звезд" и основавший собственное политическое движение, согласен, что "потолок" нужно установить как можно быстрее, однако предлагает делать это все же на уровне ЕС.

В Праге 30-31 августа под председательством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля пройдет неформальная встреча (формат "Гимних") глав МИД стран ЕС.

Марио Драги Италия ЕС
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