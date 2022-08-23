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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

В Грузии пройдут военные учения с участием ВС США, Японии и других стран

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Грузии в совместных с США многонациональных учениях Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022") примут участие более 2,4 тысячи военнослужащих, сообщило грузинское Минобороны.

Эти учения пройдут в Грузии в шестой раз, они проводятся с 2015 года.

Впервые в них примут участие военные из Японии и Швеции, отметили в министерстве. Кроме них, грузинских и американских военных, в учениях будут участвовать Болгария, Румыния, Молдавия, Греция, Великобритания, Турция, Словакия, Норвегия, Венгрия, Литва, Азербайджан, Германия, Босния и Герцеговина, Эстония, Польша, а также военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.

Целью учений в Минобороны назвали "повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря".

Дата начала учений не названа.

На прошлой неделе Минобороны Грузии сообщило, что в страну уже начала прибывать из Германии американская военная техника, которая будет задействована на учениях.

Грузия США Япония Швеция Минобороны Noble Partner
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