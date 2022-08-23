В Донецке заявили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате обстрела центральной части Донецка во вторник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации количество раненых при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка увеличилось до 11 человек, погибли четыре мирных жителя", - говорится в сообщении, распространенном Кулемзиным.

Ранее в ДНР заявляли, что в результате обстрела Ворошиловского района с применением HIMARS двое мирных жителей погибли, еще несколько пострадали.