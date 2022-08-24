Супруг Нэнси Пелоси признан виновным в вождении в нетрезвом виде

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, во вторник признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде в мае этого года, сообщает CNN.

По данным телеканала, суд приговорил Пелоси к пяти дням тюремного заключения, но ему зачтут два уже отбытых дня, а еще два вычтут за хорошее поведение. Оставшееся наказание в виде одного дня заключения будет заменено на общественные работы.

Кроме того, Пелоси назначены испытательный срок на три года и штраф в размере $1,7 тыс. В его автомобиле на один год будет установлен алкозамок. Также он должен будет пройти трехмесячный обучающий курс, призванный снизить риск вождения в нетрезвом виде в будущем.

В суде от имени Пелоси выступала его адвокат Аманда Бевинс. Подсудимый на заседании не присутствовал.

Пол Пелоси был задержан 28 мая после столкновения с другим автомобилем. Согласно материалам дела, Пелоси управлял автомобилем, "находясь под воздействием алкогольных напитков и наркотиков и под их комбинированным воздействием".

Пол Пелоси женат на Нэнси Пелоси с 1963 года. У пары пятеро детей.