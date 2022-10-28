Следствие подозревает, что напавший на мужа Пелоси искал ее саму

У подозреваемого был молоток

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, проникший в дом спикера Палаты Представителей Конгресса Нэнси Пелоси и напавший на ее мужа, был вооружен молотком, сообщили ABC News и NBC News со ссылкой на источники.

Нападение было предумышленным и подозреваемый, по всей видимости, искал саму Нэнси Пелоси, сказали источники ABC News в правоохранительных органах. По их данным, он проник в дом через раздвижную застекленную дверь.

Перед нападением на Пола Пелоси подозреваемый кричал: "Где Нэнси? Где Нэнси", рассказали два информированных источника NBC News.

В заявлении офиса Пелоси не говорилось, насколько серьезно пострадал муж спикера и чем ему наносили удары. 82-летний Пол Пелоси получил тяжелые травмы, сказали источники ABC News.

Пострадавший госпитализирован. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается, этим занимаются ФБР, полиция Капитолия и полиция Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что в момент нападения Нэнси Пелоси не было дома, но она была с полагающейся ей охраной. Ее мужу охрана не положена.

Президент США Джо Байден уже связался с Нэнси Пелоси и выразил ей свою поддержку, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.