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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Европа сокращает импорт СПГ, приближаясь к цели запасов в подземных хранилищах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Европа сокращает импорт дорогого сжиженного природного газа по мере приближения целевого (80%) уровня запасов в хранилищах.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

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Европейский рынок

Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки. А с 31 августа по 2 сентября магистраль еще раз полностью остановится на очередную профилактику (новость об этом в очередной раз подхлестнула цены). Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" поднялись до $2756 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF). В Азии котировки растут вслед за европейскими. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2290.

До конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности снижены на 20 млн куб. м газа.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе во вторник упала до 7,7% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю составил 10%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 59%, тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке на профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился более чем в два раза в сравнении с июлем. Также в августе сокращают импорт СПГ Бельгия, Греция, Португалия, Польша и Испания. Среднесуточные поставки газа с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц месяцу. Импорт дорогого СПГ снижается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах Европы.

Впереди - новый вызов для газоснабжения Европы. В Мексиканском заливе должен начаться сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ. Обновленные прогнозы на сезон свидетельствуют о вероятности более высокой интенсивности ураганов, чем обычно.

Запасы газа

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 77,74%, свидетельствуют сведения ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (22 августа) составил 0,32 процентного пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Суммарный минимальный целевой уровень запасов уже довольно близко, средний уровень по ЕС может достигнуть 80% уже к концу августа. Но операторы продолжают форсировать закачку в условиях жесткого энергетического дефицита в регионе, при сильной жаре, засухе и максимальных ценах на газ и электроэнергию. Сейчас котировки высоки, но осенью и зимой они могут вырасти еще сильнее. "Газпром" (MOEX: GAZP) уже предупредил об их потенциальном росте до $4000 за тысячу кубометров.

На данный момент запасы газа в хранилищах Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Польши, Португалии и Испании превысили уровень 80%.

Запасы в США

В США активный экспорт газа сокращает ресурсы для закачки в хранилища. Этот фактор поддерживает цены на внутреннем рынке страны. Текущий уровень запасов газа в ПХГ только на 4,96% превосходит минимальный показатель за последние пять лет. В течение летнего сезона закачки этот разрыв только сокращается, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Текущий уровень запасов ниже среднего пятилетнего уровня на 13%. В то же время ситуация с заполнением американских ПХГ немного улучшилась после прекращения экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии.

газ Европа Газпром Украина
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