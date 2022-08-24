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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Французские газохранилища заполнены на 88%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Газовые хранилища Франции на сегодня заполнены чуть больше чем на 88%, заявила BFMTV глава французского комитета по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон.

Она отметила, что это лучше, чем у других стран Европы. Цель - заполнить хранилища на 100% к началу зимы - Варгон считает реалистичной.

Она предупредила о необходимости проявлять бдительность в вопросах газоснабжения и о необходимости экономить энергию, упомянув об остановке газопровода "Северный поток" для обслуживания. Она заверила, что делается всё необходимое, чтобы Франция могла пройти зимний период при надежном снабжении и приемлемых ценах.

Франция CRE Эмманюэль Варгон
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