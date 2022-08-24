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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Япония нацелена развивать ядерную энергетику и строить новые реакторы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Япония займется развитием ядерной энергетики, в том числе проектированием и строительством новых реакторов, что необходимо для создания экологичной экономики, заявил в среду японский премьер Фумио Кисида.

"Ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии - исключительно важны, чтобы продолжать осуществлять "зеленую трансформацию" экономики", - приводит его слова The Japan Times.

Он отметил, что Япония с лета 2023 года снова запустит еще семь ядерных реакторов. Таким образом, количество реакторов, возвращенных к работе после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года, возрастет до 17 - из 33 имеющихся у Японии реакторов.

Также японским СМИ стало ранее известно, что Токио планирует увеличить срок работы реакторов с нынешнего лимита в 60 лет с целью обеспечить стабильные поставки энергии и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

До этого японское правительство поставило цель добиться в 2030 финансовом году доли ядерной энергетики в 20 -22% в энергетическом балансе страны.

The Japan Times напоминает, что японские власти в этом году столкнулись с нехваткой топлива для генерации электроэнергии, а также аномальной жарой, ухудшившей ситуацию. Токио дважды пришлось иметь дело с кризисом в электроснабжении, в том числе в конце июня во время самой сильной более чем за столетие жары.

Япония
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