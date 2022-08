Рынки акций АТР растут после подъема американских фондовых индексов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, поддержанные подъемом американских фондовых индексов.

Торги в Гонконге стартовали в 8:00 по московскому времени - позднее обычного из-за предупреждения властей о надвигающемся тайфуне.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 по Москве поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Китайская фармацевтическая компания China Resources Pharmaceutical Group Ltd. в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 24% во многом благодаря росту выручки подразделения, производящего лекарственные препараты. Акции China Resources Pharmaceutical дорожают на 2%.

Бумаги туристической China Tourism Group Duty Free Corp. при открытии дебютных торгов в Гонконге рухнули на 24%.

Наиболее активно в Гонконге дорожают бумаги China Mengniu Dairy Co. Ltd. (+5,3%), JD.com Inc. (+5,1%), Alibaba Group Holding Ltd. (+4,4%) и Meituan (+3,8%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 по московскому времени повысился на 0,65%.

Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции производителя полимеров Unitika Ltd. (+5,9%), сталелитейной Japan Steel Works Ltd. (+5,5%) и фармацевтической Daiichi Sankyo Co. Ltd. (+4,7%).

Банк Японии продолжит смягчение монетарной политики, поскольку текущее повышение уровня инфляции, вызванное ростом цен на энергоресурсы, навряд ли окажется устойчивым, заявил один из руководителей центробанка страны Тоёаки Накмура.

"Судя по нынешней ситуации, при которой цены только на некоторые товары растут значительно из-за удорожания импорта, было бы более эффективно предпринять другие меры, затрагивающие только эти товары, а не задействовать монетарную политику, которая контролирует весь спрос", - отметил Накамура.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 по Москве вырос на 1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дорожают на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 1,9%.

Банк Кореи в четверг повысил базовую ставку по итогам четвертого заседания подряд - на 25 б.п., до 2,5% годовых. Банк предпринимает такой шаг для борьбы с повышающейся инфляцией, хоть и замедлил темпы подъема ставки по сравнению с 50 б.п. на прошлом заседании.

Кроме того, Центробанк Южной Кореи понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,6% с 2,7%, озвученных в мае. Для инфляции прогноз был повышен до 5,2% с 4,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 укрепляется на 0,7%.

Акции добывающей уран компании Paladin Energy Ltd. подскочили на 11,5% на новости о том, что японский премьер-министр Фумио Кисида поручил правительству рассмотреть возможность строительства новой АЭС, что может увеличить спрос на уран.

Бумаги платежной EML Payments Ltd. дорожают на 2,5% после объявления об обратном выкупе акций на сумму 20 млн австралийских долларов ($13,8 млн).