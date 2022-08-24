Первый поезд с украинской кукурузой прибыл в немецкий порт Росток

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пробный железнодорожный состав из 21 вагона с 1,2 тыс. тонн украинской фуражной кукурузы прибыл в порт Росток (Германия). Вскоре в страну прибудут еще три поезда с кукурузой из Украины, сообщается на сайте немецкого издания NRD.

По его данным, поезд с кукурузой находился в пути около восьми дней, с учетом перегрузки сельхозпродукции в узкоколейные вагоны на украинско-польской границе, после чего компания DB Cargo доставила груз в Росток, где сельхозпродукция перегружена в портовые зернохранилища. Издание уточняет, что кукуруза прошлогоднего урожая и находится в хорошем состоянии.

Координацией прибытия поездов занимается германская компания BAT Agrar. Пока неизвестно, куда далее отправится прибывшая в порт Ростока сельхозпродукция.

В апреле немецкий концерн Deutsche Bahn и его дочерняя логистическая компания DB Cargo занялись перенаправлением экспорта зерновых из Украины посредством ж/д транспорта вместо их традиционного экспорта через украинские морские порты.