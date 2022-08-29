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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

Украина построила два ж/д участка у Румынии для провоза еще 3,5 млн т грузов в год

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Украина открыла два новых участка железной дороги на границе с Румынией. Об этом сообщил глава правления украинского ж/д оператора "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Рахов - Берлебаш - госграница и Тересва - госграница. Это 19,3 км и 1,1 км нового пути, которые были построены нашими путейцами за рекордные 2 месяца. Эти два участка в будущем станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией - нашему наиболее загруженному направлению. Их открытие позволит отправлять дополнительные 6 пар грузовых поездов в день. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год", - написал Камышин в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, эти два участка открывают перспективу и для новых пассажирских направлений – межрегионального сообщения между Ужгородом, Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами как со стороны Ужгорода, так и со стороны Ивано-Франковска и Черновцов.

"Но это станет возможно сразу после того, как наши румынские коллеги отремонтируют свою часть участка", - отметил Камышин.

Украина Румыния Укрзализныця
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