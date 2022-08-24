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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Из-за дефицита электроэнергии херсонские насосные станции будут работать по графику

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Графики отключения электроэнергии могут быть введены из-за дефицита электроэнергии в некоторых селах Херсонской области, под отключения уже попали насосные станции, сообщили в "Херсоноблэнерго".

"В результате террористических актов, которые влекут за собой повреждения линий электропередачи, питающих Херсон и Херсонскую область, возник дефицит электроэнергии. В связи с данной ситуацией, будет введен график работы насосных станций", - сообщается в официальном телеграм-канале компании.

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Там уточнили, что если этих мер будет недостаточно, компания будет вынуждена ввести график отключения электроэнергии в некоторых населенных пунктах в сельской местности на территории Херсонской области.

Населенные пункты Херсонской области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Наиболее пострадавшим от ударов является город Новая Каховка. Также украинские военные регулярно отстреливают единственный в Херсоне мост через Днепр.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область
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