Военные РФ сообщили, что сбили восемь снарядов системы HIMARS в Херсонской области

Под Харьковом уничтожена украинская РЛС комплекса С-300, в ДНР - пусковая установка "Бук-М1"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пусковая установка ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы американского производства уничтожены российскими военными в Донецкой народной республике (ДНР), в Херсонской области сбиты восемь реактивных снарядов системы HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка (ДНР) - пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное (ДНР), Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.

"Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", - сказал Конашенков.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотников, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронемашин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 специальных военных автомобилей.