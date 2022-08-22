Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Военные РФ сообщили, что сбили восемь снарядов системы HIMARS в Херсонской области

Под Харьковом уничтожена украинская РЛС комплекса С-300, в ДНР - пусковая установка "Бук-М1"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пусковая установка ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы американского производства уничтожены российскими военными в Донецкой народной республике (ДНР), в Херсонской области сбиты восемь реактивных снарядов системы HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка (ДНР) - пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное (ДНР), Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области.

"Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области", - сказал Конашенков.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотников, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронемашин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 специальных военных автомобилей.

Хроника 24 февраля – 22 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина HIMARS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финская Fennovoima потребовала взыскать с "Росатома" около 2 млрд евро

Новая Зеландия намерена ввести санкции против 48 чиновников РФ и одной структуры

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Французский ритейлер Carrefour заморозил цены на 100 товаров повседневного пользования

Темпы введения антироссийских санкций выросли в 67 раз по сравнению с 2021 годом

Brent подешевела до $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 августа

США и их союзники в Европе призвали к отказу от боевых действий в районе Запорожской АЭС

Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

ОАЭ спустя шесть лет вернут посла в Иран

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });