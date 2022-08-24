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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Засуха в Европе может продлиться в течение еще трех месяцев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ряд регионов ЕС еще три месяца будут переживать небывалую засуху, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на доклад Евросоюза.

"Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в западном Средиземноморье вплоть до ноября 2022 года", - говорится в докладе.

Отмечается, что в особенности это затронет Португалию и Испанию.

На данный момент почти в половине стран ЕС действует предупреждение о засухе. Кроме того, ухудшение ситуации наблюдается в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурге и других.

Ранее сообщалось, что по мнению Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, нынешняя засуха представляется, возможно, самой сильной за последние 500 лет. Окончательные данные в конце сезона могут подтвердить эту предварительную оценку.

Страны Европы, которые нынешним летом страдают от природных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: огнем опустошены 662,8 тыс. га.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

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