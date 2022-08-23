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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Эксперты допустили, что нынешняя засуха в Европе станет самой сильной за 500 лет

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сильная засуха при аномальной жаре создали беспрецедентную нагрузку на уровень воды во всем Евросоюзе, говорится в докладе Объединенного исследовательского центра (JRC) Еврокомиссии. Эксперты не исключают, что нынешняя засуха может оказаться самой сильной в Европе за последние 500 лет.

Окончательные данные в конце сезона подтвердят эту предварительную оценку, отметили в пресс-службе Еврокомиссии.

Комментируя доклад, член ЕК по инновациям и исследованиям Мария Габриэль, отметила, что водоемы мелеют, интенсивность лесных пожаров растет и сказывается на урожайности.

"Изменение климата, несомненно, с каждым годом все заметнее", - констатировала она.

"Развитие и последствия продолжительной засухи в ЕС подтверждают тревожную ситуацию июля 2022 года: 47% территории Евросоюза все еще находятся в условиях (кризисного) предупреждения, что означает, что осадков выпадает меньше, чем обычно, а влаги в почве не хватает, и 17% территории ЕС находится в состоянии тревожного уведомления, означающего, что растительность и сельскохозяйственные культуры также подвержены негативным последствиям засухи", - процитировала доклад пресс-служба ЕК.

То, что в совокупности 64% территории ЕС находятся в этих кризисных режимах, способствует широкому распространению пожароопасных зон по всему союзу, отмечается в докладе. Нынешние прогнозы урожайности кукурузы на зерно, сои и подсолнечника по Евросоюзу соответственно на 16%, 15% и 12% ниже среднего показателя последних пяти лет, продолжили аналитики.

Серьезный дефицит осадков затронул почти все реки в странах ЕС, сказавшись на речном транспорте и на энергетическом секторе как для производства гидроэлектроэнергии, так и для систем охлаждения других электростанций.

Несколько государств-членов ЕС приняли меры по ограничению использования воды, поскольку водоснабжение в ближайшие недели может оказаться еще более сложным.

Обмеление рек в Европе

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Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жарыВ Италии сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто. Уровень воды в реке упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей.Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов и опубликовала рекомендации по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур. На фото: вид на реку Магра на севере Италии.Сотрудники Службы мониторинга атмосферы, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды. На фото: отражение домов в реке Одра с польской стороны.В Нидерландах объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды". На фото: жители играют в бадминтон на берегу реки Ваал в Неймегене, Нидерланды.Снижение уровня воды в реке Рейн угрожает Германии уменьшением темпов экономического роста. Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей - позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топливаТемпература вод в реках Рона и Гаронна (на фото) во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторовРека По - крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны - обмелела без дождейУровень воды в озере Веленце в Венгрии, третьем по величине в стране и популярном месте отдыха, приближается к рекордно низкому значениюВо Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" - особых мер предосторожности в связи с засухой. На фото: ущелье Вердон на юге Франции.В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию
Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары
JRC Еврокомиссия Европа Мария Габриэль
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