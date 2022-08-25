Орбиту МКС подняли на 1,2 км перед полётом к ней корабля "Союз МС-22"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 1,2 километра перед полётом к ней корабля "Союз МС-22", сообщила в четверг российская госкорпорация "Роскосмос".

"25 августа в 05:20 по московскому времени включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" для коррекции орбиты МКС. По предварительным данным, после корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,2 км и составила 416,77 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в телеграме.

В сообщении госкорпорации подчёркивается, что цель коррекции - "формирование баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21"".

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Прокопьев и Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-21" в Казахстане ожидается 29 сентября 2022 года. На нём с МКС на Землю вернутся космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 67-й длительной экспедиции, в который помимо Артемьева, Матвеева и Корсакова входят астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.