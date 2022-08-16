Россия и США рассматривают возможность продления соглашения о перекрестных полетах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия и США готовы продлить соглашение о перекрёстных полётах, если оно будет успешно выполняться, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

"Это возможно", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нам нужно реализовать те три полёта, о которых есть договорённость, но вообще у нас сразу была договорённость, что если все пойдёт нормально, и мы поймем целесообразность полётов, то будем продолжать дальше", - добавил он.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полёты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.

Как сообщал командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, соглашение предусматривает полёт трёх россиян на американских кораблях и трёх астронавтов - на российских "Союзах". Помимо Кикиной, в экипажи Crew Dragon войдут космонавты Андрей Федяев и Константин Борисов, которые отправятся к МКС весной и осенью 2023 года соотвественно. В экипажи "Союзов" войдут астронавты Лорел О'Хара и Трейси Дайсон.

"Роскосмос" и NASA пока не обсуждают полеты россиян на корабле Starliner

"Роскосмос" допускает возможность полёта российских космонавтов на американском космическом корабле Starliner, но пока переговоры об этом не ведутся, сообщил "Интерфаксу" Крикалёв.

"Наверное, на каком-то этапе это возможно, но пока ещё нет (переговоров - ИФ)", - сказал Крикалев в кулуарах форума "Армия 2022".

4 августа руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что американская сторона рассчитывает на участие корабля Starliner в российско-американских полетах на МКС.

"После прохождения CFT (тестового пилотируемого полёта космического корабля Boeing CST-100 Starliner) мы начнём процесс внесения дополнения в соглашение (о перекрёстных полётах - ИФ) и будем работать (над этим - ИФ) с российскими коллегами", - заявил Монтальбано в ходе телеконференции NASA, посвящённой миссии экипажа Crew-5 к МКС.

Он отметил, что долгосрочная цель NASA - "иметь интегрированные экипажи в рамках всех миссий". "Но мы хотим, чтобы сначала несколько миссий Boeing прошли испытания, и сразу после CFT мы будем этого добиваться", - сказал Монтальбано.