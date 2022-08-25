Минобороны РФ заявило об ударах по предприятиям ВПК в Хмельницкой области и г. Запорожье

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нанесении высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники ВСУ.

"В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", - сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины", - сказал он.

Семь пунктов управления ВСУ поражены за минувшие сутки в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар ДНР и Полтавка Запорожской области, "а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах".

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам в Полтавской и Днепропетровской областях, поражено восемь боевых самолетов ВВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его данным, в результате ударов один Су-27 и один Су-24 были уничтожены, еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 военнослужащих, заявил Конашенков.

"В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

Российские военные нанесли удар ракетой "Искандер" по железнодорожной станции в Днепропетровской области, уничтожив более 200 направлявшихся в Донбасс украинских солдат.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники", - заявил он.