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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

В Херсонской и Запорожской областях начались сбои в электроснабжении

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В четверг на подконтрольной России территории Запорожской области и в Херсонской области начались отключения электроснабжения. Факт отключения света "Интерфаксу" подтвердили в экстренных службах обеих областей и добавили, что причины выясняются.

"Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь", - сказал представитель Херсонской администрации. Как уточнил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в городе нет электричества, он не знает, почему.

В Запорожской области перебои произошли , в частности, в Мелитополе и Энергодаре.

"Весь Мелитополь без электричества", - написал в своем телеграм-канале член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Хроника 24 февраля – 25 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область Мелитополь Энергодар Херсонская область Херсон Новая Каховка
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