В Херсонской и Запорожской областях начались сбои в электроснабжении

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В четверг на подконтрольной России территории Запорожской области и в Херсонской области начались отключения электроснабжения. Факт отключения света "Интерфаксу" подтвердили в экстренных службах обеих областей и добавили, что причины выясняются.

"Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь", - сказал представитель Херсонской администрации. Как уточнил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в городе нет электричества, он не знает, почему.

В Запорожской области перебои произошли , в частности, в Мелитополе и Энергодаре.

"Весь Мелитополь без электричества", - написал в своем телеграм-канале член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.