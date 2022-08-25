Еще один ракетный удар нанесен по американской военной базе в Сирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американская военная база в сирийской провинции Дейр эз-Зор за последние несколько часов подверглась еще одному ракетному удару, сообщает в четверг агентство САНА со ссылкой на местные источники.

По словам собеседников агентства, на территории базы близ нефтяного месторождения "Конико" прогремели несколько взрывов. О жертвах не сообщается.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил об обстреле американских баз в районе месторождений "Омар" и "Конико" - тогда несколько американских военнослужащих получили ранения.