В Сирии США нанесли серию ответных ударов по проиранским ополченцам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Сирии военные США в течение последних 24 часов нанесли серию ударов по позициям проиранских военизированных формирований в провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетные обстрелы американских баз, сообщает EFE.

Как сообщило американское военное командование, в этой операции применялись боевые самолеты, вертолеты, артиллерия. Американская сторона получила данные о гибели четырех проиранских ополченцев.

В результате ракетных обстрелов баз США трое военных получили легкие ранения.

Сирийское агентство Sana ранее в четверг сообщило, что американская военная база в Дейр эз-Зоре близ нефтяного месторождения "Конико" за последние несколько часов подверглась еще одному ракетному удару, там произошло несколько взрывов.

До этого NBC News сообщили об обстреле американских баз в районе месторождений "Омар" и "Конико" - тогда несколько американских военнослужащих получили ранения.