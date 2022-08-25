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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

В Сирии США нанесли серию ответных ударов по проиранским ополченцам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Сирии военные США в течение последних 24 часов нанесли серию ударов по позициям проиранских военизированных формирований в провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетные обстрелы американских баз, сообщает EFE.

Как сообщило американское военное командование, в этой операции применялись боевые самолеты, вертолеты, артиллерия. Американская сторона получила данные о гибели четырех проиранских ополченцев.

В результате ракетных обстрелов баз США трое военных получили легкие ранения.

Сирийское агентство Sana ранее в четверг сообщило, что американская военная база в Дейр эз-Зоре близ нефтяного месторождения "Конико" за последние несколько часов подверглась еще одному ракетному удару, там произошло несколько взрывов.

До этого NBC News сообщили об обстреле американских баз в районе месторождений "Омар" и "Конико" - тогда несколько американских военнослужащих получили ранения.

Сирия Дейр-эз-Зор США Иран Конико
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