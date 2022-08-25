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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Эстонии не хватило денег для создания стратегического запаса газа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Эстонии отказались от создания стратегического запаса природного газа в объеме 1 ТВт.ч в эквиваленте, сформировать который правительство распорядилось в мае текущего года.

Как заявила министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут на пресс-конференции в четверг, из-за резкого роста цен на газ выделенных из бюджета на эти цели денег не хватит на закупку необходимого объема.

"Когда весной было решено закупить газа в объеме 1 ТВт.ч., то на тот момент два фактора выглядели совсем иначе. С одной стороны, казалось, что самой большой проблемой предстоящей зимой для Эстонии будет нехватка газа, а в отношении цен прогнозы были скорее скромными. На сегодня, четыре месяца спустя, выяснилось, что компании Elering, Eesti Varude Keskus и Eesti Gaas смогут получить заказанные ими объемы газа, однако за то же время цена на газ совершила резкий скачок", - пояснила она.

В мае правительство Эстонии отдало распоряжение Центру государственного резерва страны (Eesti Varude Keskus) сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее 1 ТВт.ч, расходы планировалось покрыть из средств дополнительного бюджета в размере 170 млн евро.

На настоящий момент было проведено три конкурса, в результате заключены договоры на поставку только 450 ГВт.ч природного газа.

Куда направить оставшуюся неиспользованной часть средств из выделенных 170 млн евро, Сиккут пообещала предложить правительству "через неделю".

Эстония
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