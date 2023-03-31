Eesti Gaas с мая снизит цену на газ для домохозяйств еще на 18%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Эстонская газовая компания Eesti Gaas с мая 2023 года сообщила, что снизит стоимость газа в рамках гибкого пакета для домохозяйств на 17,9% - до 0,69 евро за 1 кубометр против нынешних 0,84 евро (здесь и далее - с учетом налога с оборота - ИФ).

"Цены на газ вернулись к уровню осени 2021 года. Поскольку сегодня в европейских резервуарах находится вдвое больше газа, чем в прошлом году, мы ожидаем, что такой уровень цен сохранится до конца следующего отопительного периода", - сказал через пресс-службу предправления Eesti Gaas Маргус Каасик.

Ранее Eesti Gaas наиболее существенно снизила цену на газ в рамках гибкого пакета для домохозяйств в декабре 2022 года (на 40% - до 1,75 евро за кубометр) и в феврале текущего года (в два раза, до 0,84 евро).

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубопроводам, а также в виде сжатого и сжиженного газа, управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие также развивает солнечную генерацию и производство биометана.

Eesti Gaas работает также в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger.