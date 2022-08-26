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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Китай испытал многоразовый ракетоплан

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китай провел повторный суборбитальный полет многоразового ракетоплана, чтобы проверить возможность его повторного использования, сообщил в пятницу Китайский исследовательский институт ракетной техники (CALT), разработавший космический корабль.

"Перед стартом ракетоплана, задействованного в летном испытании, были проведены оценка его состояния и техническое обслуживание, затем его двигатели были снова включены для осуществления вертикального старта с космодрома Цзюцюань. Он совершил суборбитальный полет, после чего благополучно совершил горизонтальную посадку в аэропорту "Алашань-Юци", - говорится в сообщении исследовательского института.

В сообщении CALT не уточняются ни технические характеристики ракетоплана, ни его название, ни даты и время проведения обоих полётов.

"Полет был признан полностью успешным", - отметили в CALT.

16 июля прошлого года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщала о первом суборбитальном полете перспективного многоразового ракетоплана, который прошёл по точно такому же маршруту.

Китай CALT
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