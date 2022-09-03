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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:09

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Яогань-33-02", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"3 сентября, в 07:44 по Пекинскому времени (02:44 МСК) ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно стартовала с космодрома Цзюцюань и вывела спутник дистанционного зондирования "Яогань-33-02" на намеченную орбиту", - говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, выведенный на орбиту аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий. Планируется, что он будет использоваться преимущественно для разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий.

Китай Яогань-33-02 Чанчжэн-4C
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