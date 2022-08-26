Анкара призвала турецкий бизнес не опасаться возможных санкций США из-за работы с РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава турецкого Минфина Нуреддин Небати в пятницу выразил мнение, что коммерческому сектору Турции не стоит опасаться возможных санкций США из-за его работы с российскими компаниями и физлицами, против которых Штаты ввели ограничительные меры.

Агентство Associated Press (AP) сообщает, что ранее Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса подтвердила получение письма от замглавы Минфина США Уолли Адейемо с предупреждением о возможных последствиях за ведение дел с российскими структурами и лицами, ставшими фигурантами американских санкций.

"Глава турецкого Минфина заявил, что турецкому бизнесу нет смысла беспокоиться по поводу письма из Вашингтона", - отмечает AP.

"Турция - один из главных по важности политических и экономических центров мира. Нашему бизнесу следует всегда чувствовать силу государства рядом с собой", - отметил он.

Также министр заявил, что Турция продолжит развивать коммерческие связи с соседними странами в сферах, которые не подпадают под действие санкций.

Ранее в августе The Wall Street Journal сообщала, что США предостерегли турецкий бизнес от работы с российскими компаниями и физлицами, в отношении которых введены блокирующие санкции. Турецкие компании, сотрудничающие с российскими фигурантами SDN List, рискуют сами попасть в санкционный список, говорилось в письме замминистра финансов США Уолли Адейемо в Американскую торговую палату в Турции, с которым ознакомилась WSJ. Аналогичный по содержанию документ был направлен в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию TUSIAD.