Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в пятницу рядом с оздоровительным центром в Бердянске на подконтрольной РФ части Запорожской области. Пострадал замначальника местной ГАИ. Об этом сообщили во временной администрации города.

"У оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек – заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации.

Пострадавший доставлен в больницу с осколочными ранениями.

Опубликованы фотографии с места происшествия. На них видно, что поврежден ведомственный автомобиль.

Власти назвали произошедшее "покушением украинской стороны на жизнь мирных жителей освобожденных территорий".