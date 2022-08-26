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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Заместитель начальника ГАИ Бердянска на подконтрольной РФ части Запорожской области, пострадавший в результате взрыва рядом с оздоровительным центром, скончался, заявили во временной администрации города.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации.

Со ссылкой на следственные органы уточняется, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более 3 м на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя.

"Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", - заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что Колесников был госпитализирован с осколочными ранениями.

Бердянск Запорожская область
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