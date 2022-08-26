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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Президент Южной Осетии назвал сближение с РФ единственным вектором развития республики

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что единственным вектором развития республики является сближение и интеграция с Россией.

"Исторические судьбы России и Южной Осетии были всегда взаимосвязаны. А теперь они навечно переплетены. Единственный вектор нашего развития - это сближение и интеграция с Россией", - заявил Гаглоев в пятницу на торжественном собрании, посвященном 14-летию признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией.

"Прошло 14 лет с того дня, когда стремление югоосетинского народа осуществилось. Российская Федерация, несмотря на мощнейшее противодействие западных стран, приняла единственно справедливое решение, и 26 августа 2008 года признала Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства", - сказал он.

Поздравить югоосетинский народ с годовщиной признания приехали делегации из Северной Осетии во главе с главой республики Сергеем Меняйло, Кабардино-Балкарии, ДНР и ЛНР, Дагестана.

Южная Осетия
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