Porsche заручилась поддержкой инвесторов на проведение IPO

Оценка компании может достичь 85 млрд евро

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Производитель спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG, входящий в Volkswagen Group (VW), заручился поддержкой инвесторов на проведение IPO в рамках roadshow.

Porsche получила предварительные заявки от инвесторов на покупку акций, которые превысили размер предложения, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

При этом рыночная оценка компании варьируется от 60 млрд до 85 млрд евро, добавили собеседники агентства. По их информации, Porsche планирует разместить акции на бирже во Франкфурте в ходе первой недели сентября.

Среди крупнейших инвесторов, которые выразили желание купить акции автопроизводителя, числятся T Rowe Price Group Inc. и Qatar Investment Authority. Porsche также привлекла интерес миллиардеров, включая основателя Red Bull GmbH Дитриха Матешица и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.

Многие европейские и американские институциональные инвесторы до сих пор уклонялись от твердых обязательств по покупке акций Porsche из-за беспокойства по поводу корпоративного управления, однако на этапе roadshow спрос на акции Porsche был достаточно высок, отметили также источники Bloomberg.

Инвесторам в ходе IPO будут проданы только привилегированные акции, которые не предоставляют права голоса. VW сохранит контрольный пакет акций в Porsche. Кроме того, холдинговая компания Porsche Automobil Holding SE, владельцы которой семьи Порше и Пётш, планирует купить 25% от обыкновенных акций Porsche AG по цене размещения "префов" с премией в 7,5%. Таким образом Porsche SE получит миноритарную долю с правом вето на стратегические решения.