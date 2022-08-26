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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Главы МИД ФРГ и Дании готовы искать компромиссы в ЕС по выдаче виз россиянам

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считают, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам для въезда в ЕС, пишет в пятницу Berliner Zeitung.

"Будет найдено решение, которое будет учитывать различные ситуации в разных странах", - заявила Бербок на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой.

Кофод, в свою очередь, высказался за введение визовых ограничений для РФ, но отметил, что Дания не хочет действовать самостоятельно, а выступает за принятие совместного общеевропейское решения.

Ранее в августе Германия, наравне с Грецией и Кипром выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять".

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят эту проблему на встрече в Праге.

Анналена Бербок Йеппе Кофод
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