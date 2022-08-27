ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Четырнадцать коробок с бумагами, обнаруженных при обыске в поместье бывшего президента Дональда Трампа во Флориде в начале этого года, содержали государственные документы, многие из которых были совершенно секретными, вперемешку с различными газетами, журналами и личной перепиской, заявило в пятницу проводившее обыск ФБР.

Согласно решению суда, в поместье Трампа в Мар-а-Лаго не было разрешено хранение секретных материалов, откуда ФБР для обыска имущества в этом месяце, включая "вероятные основания полагать, что доказательства препятствования будут найдены".

Ранее сообщалось, что обыск имения Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения экс-президентом документов Белого дома, которые он якобы хранил в поместье после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Федеральный судья подписал ордер на обыск 5 августа. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились также те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.