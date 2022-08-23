У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американские власти обнаружили у бывшего президента США Дональда Трампа, в том числе в его резиденции во Флориде, порядка 300 секретных документов, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"В общей сложности правительство нашло у Трампа более 300 документов с грифом "секретно". (...) Первую партию документов обнаружили в январе, еще одну партию представили помощники Трампа министерству юстиции в июне, и в этом месяце ФБР изъяли некоторые материалы", - пишет газета.

Источники уточняют, что в январе Национальное управление архивов и документации изъяло у экс-президента 150 документов с секретной информацией. Такое число, отмечают собеседники агентства, "вызвало серьезную обеспокоенность в министерстве юстиции и помогло начать уголовное расследование, которое в этом месяце привело агентов ФБР к обыску в Мар-а-Лаго". В результате этого обыска агенты вывезли 26 ящиков, в которых находились 11 наборов материалов с пометкой "секретно". Один такой комплект имел гриф "сверхсекретная информация".

В материале издания не уточняется содержание обнаруженных секретных документов. Однако отмечается, что 15 коробок с документами, которые бывший президент США передал в архив в январе, включали материалы из ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.

NYT подчеркивает, что "заставляет задуматься тот факт, что такое большое количество важных секретных документов оставались в Мар-а-Лаго в течение нескольких месяцев, даже несмотря на то, что минюст требовал вернуть все материалы, которые должны были оставаться на хранении в администрации после того, как Трамп покинул пост".

Газета сообщает, что Минюст США продолжает расследование. Это, пишет NYT, "свидетельствует о том, что чиновники не уверены, восстановили ли они все президентские документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома".

Трамп требует специального эксперта

Ранее сообщалось, что Трамп подал иск с требованием назначить специального эксперта для рассмотрения материалов, изъятых во время обыска ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго. Портал Axios пишет, что экс-президент просит федеральный суд запретить ФБР изучать изъятые документы до тех пор, пока не будет назначен специальный эксперт.

Трамп также просит суд потребовать от правительства предоставить более подробную опись изъятых материалов и вернуть любые предметы, которые не подпадают под действие ордера на обыск.

В то же время, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники, группа лидеров Конгресса, которым поручено изучать наиболее конфиденциальную разведывательную информацию, обратилась к администрации Байдена с просьбой предоставить доступ к документам, изъятым из резиденции Трампа. Газета пишет, что "запрос поступил от так называемой "банды восьми" в связи с тем, что законодатели от обеих партий стремятся узнать больше о беспрецедентном расследовании в отношении бывшего президента".

В "банду восьми", пишет Politico, входят председатель сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер и вице-председатель Марко Рубио, лидеры большинства и меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, а также ведущие демократы и республиканцы в комитетах Палаты представителей и Сената по разведке.

Обыск и расследование

Ранее сообщалось, что обыск имения Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения экс-президентом документов Белого дома, которые он якобы хранил в поместье после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Федеральный судья подписал ордер на обыск 5 августа. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились также те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.