Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ с ракетами к HIMARS

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777 уничтожен в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", - сказал он.

Также представитель Минобороны РФ сообщил, что украинский истребитель МиГ-29 уничтожили летчики Воздушно-космических сил (ВКС) в ДНР.

"ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - заявил Конашенков.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки нескольких пунктов управления и складов армии Украины.

Как сказал Конашенков, "за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ".

В частности, нанесены удары по украинским силам в районе Червоное Запорожской области и в Харькове.

По словам Конашенкова, также нанесены удары по 37 артиллерийским подразделения армии Украины, военным и технике в 142 районах.

"Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой народной республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области", - сказал представитель Минобороны РФ.