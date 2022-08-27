Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ с ракетами к HIMARS

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777 уничтожен в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777", - сказал он.

Также представитель Минобороны РФ сообщил, что украинский истребитель МиГ-29 уничтожили летчики Воздушно-космических сил (ВКС) в ДНР.

"ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - заявил Конашенков.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки нескольких пунктов управления и складов армии Украины.

Как сказал Конашенков, "за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ".

В частности, нанесены удары по украинским силам в районе Червоное Запорожской области и в Харькове.

По словам Конашенкова, также нанесены удары по 37 артиллерийским подразделения армии Украины, военным и технике в 142 районах.

"Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Соледар, Кодема Донецкой народной республики, Червоный Яр Николаевской области и Нововоронцовка Херсонской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 27 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ HIMARS МиГ-29 Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово
Военная операция на Украине

Омбудсмен ДНР сообщила о гибели американского наемника в боях в Донбассе

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 27 августа

Военная операция на Украине

Власти ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Стаханова из РСЗО HIMARS

ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами

ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами

Пентагон потратит более $180 млн на закупку зенитных комплексов для Украины

Госдеп США сообщил о гибели американца в боевых действиях на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });