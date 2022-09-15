В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если США поставят Киеву системы большей дальности, "красная черта" будет перейдена.

"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, "накачивание Украины Западом оружием ведет к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения".

"Более того, это приближает к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Еще раз хотели бы подчеркнуть: США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений", - заявила она.