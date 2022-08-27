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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Минобороны РФ сообщило об успешных действиях на харьковском и херсонском направлениях

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Армия Украины потеряла более 400 человек в результате наступления российских войск на харьковском и херсонском направлениях, и после авиаударов в районе Николаева и Харькова, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

"В районе населённого пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец", - сказал Конашенков. По его словам, на этом участке армия Украины потеряла более 130 человек и 10 единиц военной техники.

"В результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения", - сказал Конашенков.

Он заявил, что авиаударом в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области уничтожено до 100 военнослужащих украинской 14-й механизированной бригады, три боевые машины РСЗО "Град", более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Хроника 24 февраля – 27 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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