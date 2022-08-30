Военные РФ заявили о больших потерях ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

По данным Минобороны России, погибли более 1,2 тыс. украинских военных

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Украинская армия при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях понесла масштабные потери, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

По его словам, при отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады", - сообщил официальный представитель Минобороны России.