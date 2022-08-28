Глава "Моссада" поедет в Вашингтон обсудить ядерный договор Запада с Ираном

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправится в Вашингтон на следующей неделе, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном, сообщает в воскресенье Times of Israel.

Визит запланирован на 31 августа. Ожидается, что Барнеа выступит в Сенате США перед одной из его комиссий.

Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.

В среду, 24 августа, Иран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран отказался от некоторых ключевых требований.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Брюссель положительно отреагировал на ответ Тегерана.