Белоруссия планирует в 2022г увеличить экспорт в РФ почти в 1,5 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует в этом году увеличить экспорт в Россию в 1,4 раза, в том числе за счет роста кооперации с российскими промпредприятиями, заявил белорусский вице-премьер Петр Пархомчик.

"Мы прибавляем очень хорошо в экспорте нашей продукции (в Россию - ИФ). По шести месяцам был рост практически в 1,3 раза. Задание (по росту экспорта в РФ - ИФ) скорректировали и поставили задачу добиться роста экспорта в Российскую федерацию (по итогам года - ИФ) в 1,4 раза", - сказал Пархомчик в эфире госканала "Беларусь 1".

В связи с этим вице-премьер подчеркнул усиливающуюся промкооперацию с российскими производителями автотехники. "Очень хорошие отношения сложились с КАМАЗом, выработана целая программа, согласно которой наши предприятия получают дополнительную загрузку на ту продукцию, которая требуется для КАМАЗа. Примерно то же самое произошло с питерским тракторным заводом, которому потребовалась наша поддержка", - отметил он.

В частности, в рамках сотрудничества с КАМАЗом Борисовский завод автокомпонентов (БАТЭ) увеличит поставки в 1,5 раза, сообщил вице-премьер.

По его словам, сотрудничество не ограничивается поставкой комплектующих для российских предприятий. "Сегодня есть программа унификации грузового транспорта, который производят МАЗ и КАМАЗ. Мы говорим - хватит выдумывать отдельные комплектующие, лучше кооперироваться создавать отдельные узлы в Белоруссии, отдельные в России и обмениваться", - пояснил он.

"Мы долго не могли договориться с Ростсельмашем, но и здесь нашли точки соприкосновения и сегодня по 50 машинокомплектов, которые производятся для наших комбайнов, будет использоваться на комбайнах Ростсельмаша", - сообщил вице-премьер.

Он также отметил, что белорусский производитель автомобильных шин "Белшина" рассчитывает значительно увеличить свое присутствие на российском рынке с учетом снижения конкуренции со стороны западных производителей. Кроме того, белорусские производители продолжают обсуждать совместное с РФ производство легкового автомобиля.

"Очень много точек соприкосновения, которые в ближайшее время будут обсуждаться", - подчеркнул вице-премьер.