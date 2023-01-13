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Белорусские промпредприятия в 2022 году увеличили экспорт в Россию в 1,7 раза

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Белорусские промышленные предприятия в 2022 году увеличили общий экспорт на 15%, при этом поставки в Россию выросли в 1,7 раза, сообщил замминистра промышленности Дмитрий Харитончик. Об этом он проинформировал посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, сообщила пресс-служба министерства.

Рост поставок в Россию промтоваров в абсолютных цифрах, по прогнозам, превысит 166%, в Минпроме это называют рекордным результатом. В 2022 году удельный вес России в общем объеме экспорта промпредприятий достиг 75% против 55% в 2021 году.

В Минпроме планируют, что в 2023 году белорусские промпредприятия увеличат экспорт не менее чем на 5%.

Белоруссия Минпром Дмитрий Харитончик Дмитрий Крутой
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