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Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в Латвии за январь-июль 2022 года уменьшилось на 34,6% в годовом измерении - до 5,056 млрд кВт.ч в эквиваленте, сообщило Центральное статистическое управление.

Наибольшее снижение зафиксировано в июле - более чем втрое (на 66,8%), до 201,7 млн кВт.ч, наименьшее - в январе, на 20,8%, до 1,535 млрд кВт.ч.

Более чем в два раза сократилось потребление в июне - до 201,5 млн кВт.ч (снижение на 58,1%), в мае - на 32,6%, до 333,1 млн кВт.ч, в апреле - на 21,2%, до 672,5 млн кВт.ч, в марте - на 30%, до 1,015 млрд кВт.ч, в феврале - на 42,3%, до 1,097 млрд кВт.ч.

В 2021 году общее потребление природного газа в Латвии составило 12,707 млрд кВт.ч, в том числе за семь месяцев - 7,725 млрд кВт.ч.

Министерство экономики Латвии и энергоконцерн Latvenergo в июле призвали граждан и предприятия расходовать газ более предусмотрительно, принимая во внимание проблемы с его доступностью в Европе.

Еврокомиссия предложила всем государствам-членам ЕС установить обязательные цели по экономии природного газа на случай сокращения поставок до кризисного уровня. В начале августа совет ЕС объявил о принятии государствами Евросоюза постановления о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой.

Латвия Latvenergo Минэнерго Евросоюз
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