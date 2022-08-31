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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Запасы газа в Латвии к концу года превысят прошлогоднее потребление в 2 раза

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Фактические запасы природного газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ) достигают 11,6 ТВт.ч, помимо этого, с компанией Latvenergo заключен договор на поставку до конца 2022 года еще 1,3 ТВт.ч газа, заявила министр экономики Латвии Илзе Индриксоне в Сейме.

Таким образом, суммарно запасы газа составят 12,9 ТВт.ч, что почти в 2 раза превышает объем потребления газа в стране в 2021 году (6,9 ТВт.ч).

Сейчас 5,6 ТВт.ч газа в Инчукалнском ПХГ принадлежат компаниям из Латвии, а еще 6 ТВт.ч - из других стран. Однако не исключен вариант, что эстонские и литовские трейдеры, хранящие газ в Инчукалнсе, также будут поставлять его населению Латвии, заявила Индриксоне на заседании комиссии, где рассматривался запрос оппозиции к премьер-министру Кришьянису Кариньшу "О промедлении правительства в условиях назревающего энергетического кризиса".

Помимо поставки 1,3 ТВт.ч газа со стороны Latvenergo, в первом квартале следующего года можно ожидать дополнительных поставок природного газа из Клайпеды, сказала министр.

Индриксоне утверждает, что в настоящее время ситуация постоянно улучшается, и количество природного газа в хранилище не уменьшается, а увеличивается.

Прошлой зимой Latvenergo не производила электроэнергию в том объеме, как раньше, а этим летом в целях экономии ресурсов не работала и ТЭЦ. Как только появилась уверенность в том, что природного газа будет достаточно, компания объявила, что теперь будет стабилизировать энергогенерацию, обеспечивая недостающие поставки, и, возможно, колебания цен на энергорынке уменьшатся, сказала министр.

Что касается отопления щепой и биомассой, то идет очень активная работа, встречи со всеми заинтересованными сторонами. Цены на все энергоресурсы зависят от цен на газ. В этой связи правительство осознает, что цены на щепу значительно превышают реальную себестоимость и производственные затраты.

Министр признала, что может возникнуть необходимость в принятии дополнительных мер кризисной поддержки домохозяйств.

Премьер Кариньш ранее заявлял, что поддержка населения и предприятий Латвии в условиях повышения цен на энергоресурсы оценивается примерно 650 млн евро, или 1,7% ВВП, но если возникнет необходимость, правительство сможет быстро нарастить объем поддержки.

Латвия Инчукалнское ПХГ Илзе Индриксоне Latvenergo Литва Кришьянис Кариньш
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