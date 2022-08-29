Иракский имам Муктада ас-Садр решил уйти из политики

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Влиятельный в Ираке шиитский имам Муктада ас-Садр заявил, что навсегда уйдет из политики, сообщает АР. Вскоре после этого его сторонники, выкрикивая лозунги в его поддержку, начали штурмовать правительственный дворец в Багдаде, в городе был введен комендантский час.

Ас-Садр сделал это заявление после того, как аятолла Кадхим аль-Хаэри заявил, что отойдет от духовного лидерства в Ираке, и призвал своих последователей поддержать иранского аятоллу Али Хаменеи.

АР отмечает, что Ас-Садр не впервые объявляет об уходе из политики.

В октябре 2021 года Ас-Садр и его сторонники выиграли парламентские выборы, но не смогли сформировать правительство без участия своих противников, поддерживаемых Ираном. Затем блок Ас-Садра вышел из парламента и потребовал его роспуска.

В июле сторонники Ас-Садра штурмовали здание парламента, протестуя против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.