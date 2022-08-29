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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

В Ираке ввели комендантский час на всей территории страны

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Командование армии Ирака в понедельник объявило комендантский час на всей территории страны после того, как в Багдаде протестующие захватили одно из правительственных зданий, сообщает NBC News.

"Иракские военные объявили с 19:00 (совпадает с мск) понедельника комендантский час во всех губернаторствах страны в надежде ослабить растущую напряженность и предотвратить возможные столкновения", - передает NBC News.

Ранее сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами.

Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который ранее в понедельник объявил об уходе из политики, несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.

Ирак Багдад
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